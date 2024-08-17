Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mecliste

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, önerdiği bakanları savunmak üzere bugün İslami Şura Meclisi'nde hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesini savunmak için meclisin açık oturumunda 2 saat 30 dakikalık bir sürede konuşma fırsatı vardır.
İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi.
Pezeşkiyan, 30 Temmuz tarihinde İran Meclisi'nde yemin ederek resmen göreve başladı.
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