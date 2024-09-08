Tebriz’de “Köfte Festivali”

İran’da lezzetli yemeklerin kenti olarak bilinen Tebriz’de, 4 gün boyunca Doğu Azerbaycan Türklerinin en öne çıkan yemeklerinden biri “Tebriz Köftesi” festivali düzenlendi.

Tebriz 8. Bölge Belediye Başkanı Hüseyin Münirifer, söz konusu festivalin koordinasyon toplantısında “ Tebriz Köftesi Festivali daha fazla turist çekmek amacıyla düzenlenecek” dedi.

Münirifer, “Bu festival, turistlerin Tebriz şehrine yaz gezilerinin zirve yaptığı Eylül ayında düzenlenecek ve Tebriz köftesini turistlere tanıtacaktır” ifadesini kullandı.

7 Eylül itibariyle düzenlenen "Tebrizi Köftesi Festivali", 10 Eylül'e kadar devam edecek.

Festival 16:00-21:00 saatleri arasında Tebriz’in Beheşti Meydanı'nda gerçekleştirilmekte. Festivalin sonunda en iyi Tebriz köftesi yapan aşçılara ödül verilecek.