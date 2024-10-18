Irakçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu toplantısı için İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarını kabulünde, Güney Kafkasya’daki kalıcı barış süreci ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye’nin Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışı sağlamak için ortaya konan çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaşanan gelişmelerin iş birliği ve dayanışmayı güçlendirmeyi gerekli kıldığını, platformun kurumsal bir yapıya dönüştürülmesinin, ortaya konan diyalog mekanizmasını daha etkili hale getireceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye’nin bölgesel sorunların diyalog yoluyla çözülmesi anlayışı ile oluşturulan platforma büyük önem verdiğini, Güney Kafkasya’nın çehresinin kalıcı barış yolunda değişmesinin sevindirici olduğunun altını çizdi.

Erdoğan'dan İsrail vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in bölgede çatışmaları yaymak için provokasyon arayışında olduğunu, ateşkesin sağlanmadığı her geçen gün bölgesel bir savaşa daha çok yaklaşıldığını, Birleşmiş Milletler nezdinde İsrail’e uygulanacak silah ambargosunun İsrail saldırganlığını durdurmak için etkili bir adım olacağını, Türkiye’nin bunu her platformda dillendirmeye devam edeceğini vurguladı.