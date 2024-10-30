İran’dan Tel Aviv'in UNRWA kararına kınama

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, Güvenlik Konseyi'nin dünkü Filistin konulu toplantısında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) hedef alınmasının Filistinlileri hayati önem taşıyan yardımlardan mahrum bırakacağını ve onlara başka bir sıkıntı ekleyeceğini söyledi.

İrevani, “Gazze, amansız bir yıkım ve acı kampanyasına katlanıyor. Son bir yıl boyunca İsrail rejiminin saldırgan ve soykırım eylemleri Gazze'deki sivillere benzeri görülmemiş zararlar verdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyi şu anda acımasız bir kuşatma altında ve İsrail rejiminin askeri saldırıları Cebaliye gibi yoğun nüfuslu bölgeleri aktif çatışma bölgelerine dönüştürdü ve sivillerin gıda, su ve tıbbi bakıma erişmesini engelledi” dedi.

İrevani, “Çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda sivil, sistematik olarak temel hizmetlerden mahrum bırakılıyor ve açlıkla, tıbbi yardım eksikliğiyle ve sürekli yerinden edilme tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. apartheid İsrail rejimi açlığı silah olarak kullanmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, “Gazze'ye yapılan tüm insani yardımlar iki haftadan uzun süredir askıya alındı. Abluka, temel aşıların ve diğer hayati hizmetlerin sağlanmasına yönelik çabaları süresiz olarak askıya aldı.

Siyonist rejimin, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı onaylamasını kınadı belirten İrevani, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ‘toplu cezalandırma’ başlığı altında bahsettiği bu eylem, Birleşmiş Milletler Şartı'na ve İsrail rejiminin hukuki yükümlülüklerine doğrudan aykırıdır ifadelerinde bulundu.