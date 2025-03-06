İranlı futbol uzmanı: İsmail Kartal'ın Persepolis'te olumlu etkisi oldu

Persepolis'in tecrübeli eski oyuncusu Bahadır Abdi, Mehr'e verdiği röportajda, İsmail Kartal'ın Persepolis'e katıldığı dönemden bu yana gösterdiği performansla ilgili olarak, "Onun gelişinin üzerinden çok fazla zaman geçmedi ama olumlu etki yarattı." ifadelerini kullandı.

İranlı futbol uzmanı Abdı sözlerinin devamında "Kartal Türkiye'nin en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe'de görev yapmış bir teknik direktör. Bu takımın Persepolis gibi çok tutkulu taraftarları var ve kendisinin bu takımda hem oynama hem de teknik direktörlük deneyimi var. Onun yönetiminde büyük oyuncular oynadı ve o da büyük oyuncularla nasıl çalışılacağını çok iyi biliyor."ifadesini kullandı.