Erakçi: ABD ile dolaylı görüşmeler iyi yönde ilerliyor

İran ile ABD arasında Umman'ın Roma Büyükelçiliğinde yapılan dolaylı müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

Görüşmelerin ardından İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen dolaylı müzakere hakkında bilgi verdi.

Erakçi, "Bugünkü toplantı yaklaşık 4 saat sürdüyaptık. Toplantı verimli geçti ve görüşmeler iyi yönde devam ediyor. İkinci tur toplantıda bir dizi ilke ve amaç üzerinde daha iyi bir anlayışa ulaşmayı başardık ve nihayetinde müzakerelerin devam etmesi ve uzman toplantılarının başlamasıyla bir sonraki tura geçilmesi konusunda anlaştık.

Bakan Erakçi, "Çarşamba günü uzman düzeyinde teknik toplantı yapılacak" dedi.

Tarafların önümüzdeki cumartesi günü Umman'da bir araya geleceklerini belirten Erakçi, "Bu toplantıda uzmanların çalışmalarının sonuçlarını değerlendirip bir anlaşmanın ilkelerine ne kadar yakın olduğumuzu göreceğiz." diye konuştu.