Nijer’den İran’a tarım, petrol ve sürdürülebilir enerji alanında işbirliği çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, bu sabah Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumaru ile bir araya geldi.

Bender Abbas’taki Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen acı patlama olayına ilişkin Nijer hükümetinin taziye mesajı için teşekkür eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Arif, İran-Afrika İşbirliği Zirvesi ve iki ülke arasındaki “Üçüncü Ortak Komisyon” toplantısına Nijerli üst düzey yetkililerin katılımının tüm alanlarda işbirliğinin gelişeceğinin habercisi olduğunu belirtti.

Arif, Nijer’in dost ve kardeş bir ülke olarak Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açmasının ve iki ülkenin büyükelçilerinin çabalarının ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını ifade ederek, “İran İslam Cumhuriyeti’nin Afrika kıtası ile ilişkilerini geliştirme stratejisi devrimci değerlere dayanmakta ve 14. Hükümet Afrika ülkeleriyle ilişkilerin, işbirliği alanları ve ortak çıkarlar dikkate alınarak geliştirilmesi stratejisini ciddiyetle karşılıyor. Bu bağlamda, iyi siyasi, bölgesel ve uluslararası ilişkilerimiz ve Filistin ve Lübnan'a yönelik ortak vizyonumuz göz önüne alındığında, Nijer'in işbirliğimizde bir öncelik olması doğaldır” dedi.

İyi düzeydeki siyasi ilişkilerin ekonomi, teknik ve mühendislik hizmetleri ile tarım gibi diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesine zemin hazırlayabileceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı, General Abdurrahman’ın devlet başkanlığı döneminde siyasi ilişkilerin güçlenmesini temenni ett.

Nijer Petrol Bakanı’nın, tarım, petrol ve sürdürülebilir enerji alanlarındaki işbirliği talebine cevaben Arif, bu alanların İran-Nijer ilişkilerinde öncelik taşıyabileceğini söyledi.

İki ülkenin ekonomik ilişkilerinin gelişme yönünde ilerlediğini belirten Arif, “Her iki ülkenin özel sektörleri harekete geçirilmeli, özel sektörün ortak projelerde ve yatırımlarda etkileşim mekanizması ve yöntemi İran-Nijer Ortak Komisyonu'nda müzakere edilmelidir” dedi.

Arif ayrıca, iki ülke arasında ekonomik, bilimsel ve teknolojik ilişkilerin gelişmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını, tek engelin mevcut bürokratik sistem olduğunu belirtti.

Görüşmede, Nijer Petrol Bakanı Sahabi Oumaru da Şehid Recai Limanı’ndaki acı olay nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti ve İran-Afrika Zirvesi ile 2025 Expo Fuarı’na davet edilmekten onur duyduklarını belirtti.

Oumaru, İran ile aralarında kardeşçe ve dostane ilişkiler bulunduğunu, bu ilişkilerin güçlenmesine dair umutlu olduklarını ifade etti.

Nijer Petrol Bakanı, İran’ın tarım, petrol ve enerji alanlarında önemli tecrübeye sahip olduğunu vurgulayarak, ülkesinin özellikle bu alanlarda İran’la işbirliği çağrısında bulunduğunu belirtti.

Oumaru ayrıca, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nı Nijer’e resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için davet etti.