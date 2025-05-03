İran: Müzakerelere zaman kaybetmek için girmedik

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, müzakereler ilerlerken, Netanyahu'nun İran'ın nükleer tesislerini bombalama tehdidinde bulunması ve Fransa Dışişleri Bakanı'nın müzakerelerin başarısız olması ve Avrupa'nın çıkarlarının karşılanmaması halinde yaptırımların geri döneceğini ve snapback mekanizmasının devreye gireceğini açıklaması üzerine, "Doğal olarak, Dışişleri Bakanı ve sözcüsünün de ifade ettiği gibi, eğer bir adım atmak isterlerse, İran onlara çok sert bir karşılık verecektir ve bu konuda kesinlikle şaka yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili tehditlere asla boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Muhacirani açıklamasına "Kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ayrıca her türlü duruma karşı da tam hazırlıklıyız. Bölgede herhangi bir çatışma istemiyoruz. Bu nedenle müzakere ve diyalogdan yanayız. Ama sonuç ne olursa olsun, biz ülkenin işlerini yürütüyoruz. Elbette müzakerelere olumlu bir sonuç almak için girdik. Zaman kaybetmek için girmedik. Elbette ki müzakerelerin sonuç vermesini istiyoruz" şeklinde devam etti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın son İran ziyaretiyle ilgili olarak Muhacirani, "Suudi Arabistan ile aramızdaki bağlar oldukça güçlüdür. Sonuçta, bölgede iki büyük Müslüman ülkeyiz ve İran’ın Suudi Arabistan konusunda geçmişteki stratejileri etkili olmuştur. Bu ziyaret, bir bakanın ziyareti olmanın ötesindeydi. İslam Devrimi Lideri ile yapılan görüşmeler de bu ziyaretin önemini ortaya koydu ve İran’ın bölgedeki rolünün altını çizdi" ifadelerinde bulundu.