Yemen'den İsrail'e karşı başarılı operasyon

Gazze halkı ile direnişine destek vermek ve Siyonist rejimin suçlarına karşılık vermek amacıyla Yemen ordusunun İsrail karşıtı operasyonları devam ediyor.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Yafa'nın yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlenen saldırının hipersonik balistik füzeyle gerçekleştirildiğini doğruladı.

Füzenin hedefini başarıyla vurduğunu belirten Seri, ABD ve İsrail hava savunma sistemlerinin füzeyi engelleyemediğini kaydetti.

Seri, füzeli saldırının ardından 3 milyondan fazla Siyonistin sığınaklara kaçtığını ifade ederek, havalimanı operasyonlarının bir saatten fazla durduğunu söyledi.

Dün gece Aşkelon'da hayati öneme sahip bir hedefe İHA saldırısı düzenlenmişti.