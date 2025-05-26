Abluka altındaki Gazze’de halkın yardımına koşan doktor hayatını kaybetti

İsrail’in yoğun bombardımanı altında bulunan Gazze Şeridi’ne tıbbi yardım amacıyla giden Filistin kökenli Dr. Hadi Bedran’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Edinilen bilgilere göre, ileri evre akciğer kanseriyle mücadele eden Bedran, kendi acısını geri planda bırakıp başkalarının yarasına merhem olmak amacıyla Mart 2024’te Gazze’ye gitme kararı aldı. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) bünyesinde görev yapan Bedran, ağır hastalığına rağmen savaş bölgesine yardım için yola çıktı.

Lübnan’da, Filistinli mülteci bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Bedran, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Anestezi uzmanı olan Bedran, İngiltere’de 20 yılı aşkın süredir prestijli hastane ve üniversitelerde çalıştı.

Türk vatandaşı bir eşi olan ve iki çocuk babası Bedran, Gazze’de geçirdiği son aylarda çökmekte olan sağlık sistemine destek verdi, çok sayıda yaralıya müdahale etti.

Günler süren yoğun çalışmanın ardından, ilerleyen hastalığı nedeniyle 23 Mayıs Cuma günü Gazze’de hayatını kaybetti. Dr. Bedran, son anına kadar hastane önlüğünü üzerinden çıkarmadan, yardım etmeye devam etti.

Kaynak: TRT Haber