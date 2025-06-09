Bekayi: İsrail'in Madleen gemisine saldırısı deniz haydutluğudur

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği haftalık basın toplantısında Siyonist rejimin Madleen yardım gemisine düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi.

Uluslararası hukuka göre bu saldırının açık bir deniz haydutluğu olduğunu belirten Bekayi, insani yardımı engelleme amacı taşıyan bu eylemin savaş suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İşgal altındaki topraklar ve Gazze’de yaşanan acı verici gelişmelere dikkat çeken Bekayi, uluslararası kuruluşların bu suçlar karşısında hala sessiz ve etkisiz kaldığını söyledi. İranlı diplomat ABD’nin BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze’de ateşkes sağlanması ve insani yardım ulaştırılması yönündeki kararı veto etmesini sert bir şekilde eleştirdi.

Sözcü, son günlerde bölgede 150 masum insanın hayatını kaybettiğini ve insani krizin devam ettiğini belirtti. Yönetim Kurulu’nun İran’a yönelik yaklaşımına yanıt, daha fazla işbirliği olmayacaktır

Bekayi, önümüzdeki Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısında İran’a karşı karar alınma ihtimaliyle ilgili yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulu’nun İran’a yönelik yaklaşımına yanıt, daha fazla işbirliği olmayacaktır.” dedi.

Sözcü şöyle devam etti: “Son Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporunu esas alsak bile, bu raporda ne İran’ın yükümlülüklerine uymadığına dair bir ifade ne de nükleer faaliyetlerin barışçıl yoldan saptığına dair bir iddia yer almaktadır. Elbette bu raporun birçok sorunu var; siyasi amaçlı hazırlanmış ve bahane üretmeye yöneliktir. Ancak buna rağmen, söz konusu raporda İran’ın nükleer programının barışçıl niteliği bir kez daha vurgulanmıştır.”

İranlı diplomat “Amerika’nın sunduğu öneri, İran ile ABD arasında gerçekleşen beş tur dolaylı müzakerelerin bir sonucu değildir.” şeklinde konuştu.

İran’ın önerisine ilişkin bir soruyu yanıtlayan sözcü “Biz kendi önerimizi Umman aracılığıyla iletiyoruz . İran’ın sunacağı öneri, makul, dengeli ve mantıklı bir öneridir. ABD yetkililerine tavsiyemiz, bu önerinin değerini bilmeleri ve bunu değerlendirmelerinde esas almalarıdır.” dedi.

Bekayi, Ajansın ABD ve Avrupa’nın siyasi baskısı altında hareket ettiğini ve İran’ın çeşitli senaryolara karşı adımlar hazırladığını kaydetti.

İran-ABD dolaylı görüşmeleri hakkında yeni gelişme yok

Bekayi, İran ile ABD arasında yapılması beklenen dolaylı müzakerelerle ilgili soruya yanıt olarak “Bu konuda şu an yeni bir durum yok. Karar alındığında kamuoyuyla paylaşılır” dedi.

İran’ın nükleer faaliyetleri barışçıldır

İran’ın nükleer programına yönelik çeşitli yorumlarla ilgili de konuşan Bekayi, “İran’ın nükleer faaliyetleri barışçıl amaçlıdır. Bu, defalarca resmi mercilerce duyurulmuştur. Ajansın son raporunda da herhangi bir sapma ya da uyumsuzluk tespit edilmemiştir” ifadelerini kullandı.

Bekayi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her zenginleştirme yapan ülkenin mutlaka askeri bir programı olduğu yönündeki algı kesinlikle doğru değildir. Birçok ülke uranyum zenginleştirme faaliyeti yürütmektedir ancak nükleer silah programına sahip değildir. İran için zenginleştirme faaliyetleri, nükleer yakıt döngüsünün ayrılmaz bir parçası ve nükleer sanayinin temel unsurlarından biridir; bu konu müzakere edilemez. Çünkü bu teknoloji, İran halkının ihtiyaç ve çıkarlarına göre, yıllar süren çaba ve İranlı bilim insanlarının gayretleriyle tamamen yerli olarak geliştirilmiştir. Kaldı ki, hiçbir ülkenin, uluslararası belgelerde açıkça tanınan bir hak hakkında yorum yapma veya müdahale etme hakkı yoktur.”

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