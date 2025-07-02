İran'ın UAEA kararı İsrail'i rahatsız etti

Siyonist rejim Dışişleri Bakanı, İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya alma kararının, Tahran’ın tüm uluslararası nükleer yükümlülüklerinden tamamen vazgeçtiği anlamına geldiğini savundu.

Bakan, Avrupa’daki nükleer anlaşma (KOEP) taraflarına seslenerek, İran’a karşı BM yaptırımlarının yeniden devreye sokulmasını sağlayan “snapback” (mekanizma) maddesinin hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Tel Aviv, İran’ın adımının uluslararası güvenliği tehdit ettiğini öne sürerek, nükleer anlaşma kapsamında kaldırılan tüm yaptırımların yeniden uygulanmasını talep ediyor.