IKBY’de KDP ile Herki aşireti arasında silahlı çatışmalar (+Video)

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) tansiyon giderek yükseliyor. Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin liderliğini yaptığı Kürt Demokrat Partisi (KDP) ile bölgenin en etkili aşiretlerinden biri olan Herki aşireti arasında başlayan gerginlik, kısa sürede silahlı çatışmalara dönüştü.

Duhok merkezli olmak üzere çok sayıda ilçe ve köyde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDP ile Herki aşireti arasındaki kriz, Süleymaniye’nin Ranya bölgesinde PKK’nın silah bırakma törenine hazırlandığı bir dönemde patlak verdi. Henüz netleşmeyen bir sebeple başlayan gerginlik, özellikle Duhok ve çevresinde silahlı grupların karşı karşıya gelmesiyle şiddetlendi. Bölgedeki ana yollar, aşirete bağlı silahlı unsurlar tarafından kesildi; güvenlik güçlerinin müdahalesi ise daha fazla çatışmayı tetikledi.

Askerî birlikler ve zırhlı araçlar bölgeye sevk edilirken, Peşmerge güçlerinin müdahalesine rağmen Herki aşireti mensupları, Khabat, Bardareş ve Kelek gibi ilçelerde silahlı direniş gösterdi. Gün boyunca süren çatışmalar, gece saatlerinde de devam etti. Özellikle Duhok’tan Erbil’e giden yolların birçok noktası aşiret güçlerinin kontrolüne geçti.

Çatışmaların fitilini ateşleyen gelişme ise Herki aşireti lideri Hurşit Herki’nin gözaltına alınmak istenmesi oldu. Güvenlik güçlerinin Khabat bölgesine onlarca zırhlı araçla operasyon başlatması üzerine, aşiret mensupları silahla karşılık verdi. Bu gelişme, bölgede geniş çaplı bir güvenlik krizine dönüştü.

Sosyal medyada yayılan bazı çağrılarda, diğer aşiretler Barzani yönetimine karşı ayaklanmaya davet edildi. Bazı kaynaklar, diğer bazı aşiretlerin de Herki’ye destek vermek üzere bölgeye milis güç gönderdiğini iddia ediyor.

Erbil’e sıçrama ihtimali bulunan çatışmaların, Herki aşiretinin köylerinden geçen petrol boru hattı çevresinde yaşanan bir arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürülüyor. Yaşanan olaylarda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı.

Kaynak: T24