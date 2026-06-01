İran: Lübnan ateşkesi her türlü anlaşmanın ayrılmaz parçasıdır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, düzenlediği basın toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Lübnan'daki ateşkes herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz parçası

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi açıklamasında, Lübnan’daki ateşkesin herhangi bir anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Bekayi, bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Hizbullah ile İsrail arasındaki gerilime değinerek, İsrail’in bölgede ciddi ihlallerde bulunduğunu ve sivillere yönelik saldırıların sürdüğünü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ise bu süreçte etkisiz kaldığını savundu.

İranlı sözcü, ateşkes ihlallerinin yalnızca İsrail tarafından değil, ABD tarafından da gerçekleştirildiğini belirterek, “bölgedeki saldırgan politikaların devam ettiğini” söyledi ve İran’ın, kendisine yönelik saldırılara karşılık olarak hedef aldığı noktaları vurduğunu da belirtti.

Bekayi ayrıca, İran’ın bölgesel güvenlik tehditlerini yakından takip ettiğini ve ulusal güvenliğe yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli adımların atılacağını ifade etti.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump tarafından dile getirilen nükleer iddialara ilişkin olarak İran’ın gerekli adımları kendi değerlendirmeleri doğrultusunda belirlediğini ve şu an önceliğin çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu söyledi.

Diplomasi gücün yerini tutmaz

ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan

Bekayi, görüşmelerin başından itibaren derin bir güvensizlik ortamında yürütüldüğünü belirterek, “Diplomasi, gücün yerini alan bir araç değildir” ifadelerini kullandı. Müzakerelerin karşılıklı şüphe ve çelişkili mesajlar ortamında sürdüğünü söyleyen Bekayi, bu durumun süreci uzattığını ifade etti.

İranlı sözcü, bölgedeki gerilimin artmasında İsrail’in etkili olduğunu savunarak, Tel Aviv yönetimini diplomatik süreçleri sabote eden bir aktör olarak tanımladı. İran’ın ABD ve İsrail’i ayrı değerlendirmediğini de vurguladı.

ABD’nin açıklamaları ciddiye alınmamalı

Bekayi, ABD tarafının değişken ve çelişkili açıklamalarına da değinerek, “Amerikan yönetiminde karar alma sisteminde bir belirsizlik ve tutarsızlık gözlemleniyor” dedi.

İranlı yetkili, medya organlarına ABD açıklamalarını aşırı ciddiye almamaları yönünde çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği’nin İran’a yönelik eleştirilerine de yanıt veren Bekayi, AB’nin yaklaşımını “çifte standart ve ikiyüzlülük örneği” olarak nitelendirdi. İran’a yönelik saldırıların görmezden gelindiğini, buna karşın İran’ın savunma adımlarının eleştirildiğini söyleyen Bekayi, bu durumun uluslararası hukuk ve egemenlik ilkeleriyle çeliştiğini ifade etti.

Bölgedeki bazı ülkelerin ABD ve İsrail ile iş birliği yaptığına da değinen Bekayi, İran'ın komşu ülkelerin tutumlarına ilişkin kendi değerlendirmelerine sahip olduğunu belirtti. Bazı ülkelerin komşuluk ilişkileri ve hukuki yükümlülükler konusunda gereken hassasiyeti göstermediğini savunan Bekayi, bu ülkelerin politikalarını gözden geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Lübnan'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde Bekayi, bir devletin temel görevlerinden birinin egemenliğini ve sınırlarını korumak olduğunu vurguladı.

Lübnan'daki direniş hareketlerinin yıllardır İsrail'in bölgedeki politikalarına karşı önemli bir engel oluşturduğunu savunan İranlı sözcü, Tahran'ın Lübnan'a destek vermeye devam edeceğini kaydetti.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump döneminde gündeme gelen Gazze'ye ilişkin uluslararası girişimlerin de başarısız olduğunu belirterek, Filistin'deki gelişmeler karşısında oluşturulan mekanizmaların amaçlarına ulaşamadığını söyledi.

ABD'nin ateşkes ihlalleri ve CENTCOM açıklamalarına da değinen Bekayi, bu gelişmelerin Washington'a yönelik güvensizliği artırdığını savundu. İran'ın saldırı eylemleri karşısında savunma hakkını kullandığını belirten Bekayi, saldırının kaynağı olan hedeflerin vurulduğunu ifade etti.

Galibaf ve Erakçi’nin Doha ziyareti olumlu geçti

Bekayi, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin Doha ziyaretinde savaşın sona erdirilmesine yönelik konuların ele alındığını açıkladı.

İran ile karşı taraf arasındaki temaslarda Pakistan'ın arabulucu rolü üstlendiğini belirten Bekayi, İran'ın görüş ve önerilerinin Pakistan aracılığıyla karşı tarafa iletildiğini söyledi.

İmtiyaz peşinde değiliz, hakkımız olanı istiyoruz

Bloke edilen İran varlıkları ve bunların nasıl serbest bırakılacağına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Bekayi, şunları söyledi:

"İran'ın Nükleer Anlaşma (KOEP) kapsamında elde ettiği şey, İran halkına ait olan ve daha önce bloke edilmiş fonların serbest bırakılmasıydı. Hiçbir taraf İran'a para vermedi. Bugün de durum aynıdır. Biz herhangi bir imtiyaz peşinde değiliz; hakkımız olanı talep ediyoruz ve bu bizim kesin talebimizdir. Bunun nasıl gerçekleştirileceği ve karşı tarafın geçmişte yaşanan bazı örneklerde olduğu gibi yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmaması için hangi mekanizmaların kullanılacağı konusu ise hâlen değerlendirilmektedir."