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18 Ağustos 2019 - 11:58

Menfaatlerimiz sağlandığı sürece nükleer anlaşmaya bağlı kalacağız

Menfaatlerimiz sağlandığı sürece nükleer anlaşmaya bağlı kalacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi'nin İran’ın nükleer anlaşmadan umduğu menfaatlerini elde etmesi sürece anlaşmaya bağlı kalacağını söylediği belirtiliyor

İran İslami Şura Meclisi Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü Mehrdad Lahuti, bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi’nin katılımıyla düzenlenen toplantıyı değerlendirdi.

Lahuti, “Irakçi toplantıda, İran’ın nükleer faaliyetlerinin uluslararası meşruiyeti olduğunu ve nükleer anlaşmadan umduğu menfaatlerini elde ettiği sürece anlaşmaya bağlı kalarak düşmanın saldırılarına karşı misilleme yapacağını açıkladı” dedi.

Lahuti sözlerine ” Irakçi, İran Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’nin bölgedeki komplolarını engellemeye çalıştığını belirtti” ifadesini ekledi.

İran Meclisi Bağımsızlar Fraksiyonu Sözcüsü, ayrıca toplantıda İran petrolünü satmanın yollarının ele alındığını bildirdi.

News Code 1880593
Ruya FEREYDUNI

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