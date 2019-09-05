Irakçi, Ljubljana'da Slovenyalı mevkidaşı ile görüştü

14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Slovenyalı mevkidaşi Bayan Simona Leksovar ile bir araya gelerek, fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede iki ülke arasındaki ticari, kültürel ve siyasi ilişkiler, nükleer anlaşma, Batı Asya ve Ortadoğu’daki son gelişmeler dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler mayasa yatırıldı.

Taraflar görüşmede ilaveten mevcut kapasitelere dayanarak, iki ülkenin tarım, gıda, ilaç ve turizm sektörlerindeki ilişkilerinin geliştirilmesini vurguladılar.

Irakçi, beraberindeki üst düzey ticari bir heyetle Paris temasları sonrası Slovenya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 14. Bled Stratejik Forumu’na katılmak üzere geçtiğimiz Salı günü Ljubljana kentine gitmişti.