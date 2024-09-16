Siyonist rejim bizi savaşa sürüklemek istedi ama başaramadı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçi, dün akşam televizyonda Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Irakçi, Pezeşkiyan’ın bu ziyaret sırasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde kolayca iletişime geçtiğini belirterek, “Irak ve IKBY ekonomik ilişkileri geliştirmek için iyi kapasiteye sahip. Süleymaniye şehri bizim o bölgeye giriş kapısı olabilir, kültürel, dinsel ve tarihi benzerlikler ekonomik ilişkilerimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacaktır” dedi.

Aynı şeyin Irak’ın güneyinde ve Şiilerin yaşadığı Basra kentinde de görüldüğünü belirten Irakçi, bu iki bölgeye bir İran cumhurbaşkanının ilk gerçekleştirdiği ziyaret olduğunu ifade etti.

Irakçi, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Irak ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni sayfa açtığını söyledi.

“Avrupa ile ilişkileri yeni bir perspektiften sürdürmek istiyoruz”

Batının yeni yaptırımları ve İran’ın bunun karşısındaki çözümü hakkında Irakçi, “Avrupa ile ilişkileri yeni bir perspektiften sürdürmek istiyoruz. Karşılıklı saygı ve ülkenin ulusal çıkarlarına uygun bir şekilde bu yolu oluşturabilirsek ve Avrupalılar da yanlış politikalarını düzeltirse, doğal olarak Avrupa ile makul ilişkilere geri dönebiliriz. Tabii önceliğimiz başka yerlerde” ifadelerinde bulundu.

“Irakçi: Ukrayna ilişkimizi daha da karmaşık hale getirdi. Avrupa bizden kendi güvenlik kaygılarını anlamamızı bekleyemez; Çünkü onlar da bizim kaygılarımızı anlamalıdır. Onların kaygıları varsa bizim de kaygılarımız var"

Irakçi ifadelerini şöyle sürdürdü:

“Ukrayna ilişkimizi daha da karmaşık hale getirdi. Avrupa bizden kendi güvenlik kaygılarını anlamamızı bekleyemez; Çünkü onlar da bizim kaygılarımızı anlamalıdır. Onların kaygıları varsa bizim de kaygılarımız var. Güvenlik vb. alanlarda Avrupa ile kaygılarımız ve noktalarımız var. Bunun yolu başarısız araçları kullanmak değildir. Yaptırımlar başarısız ve geçerliliğini yitirmiş bir araçtır.”

Cumhurbaşkanının New York ziyaretine ilişkin Irakçi, “Birleşmiş Milletler'deki varlığımız her zaman olmuştur ve İran, uluslararası platformları kullanarak tutumlarını ifade etmiştir ve Birleşmiş Milletler'deki koltuklarımız hiçbir zaman boş kalmamıştır ve kalmayacakta. Cumhurbaşkanının katılımı düzenli oldu ve İran'ın görüşlerini ifade etme fırsatını sağlandı” ifadesini kullandı.

Siyonist rejim bizi savaşa sürüklemek istedi ama başaramadı

Irakçi, ABD’nin Gazze savaşındaki rolü ve İran dışişleri bakanlığının bu soykırımı durdurma planına ilişkin şunları söyledi:

“14'üncü hükümetin politikası direnişe sınırsız destek vermektir. Direniş cephesini desteklemeye ve güçlendirmeye devam edeceğiz. Direniş ekseni artık bölgede inkar edilemeyecek, göz ardı edilemeyecek bir gerçek haline geldi. Gazze'de Siyonist rejim neredeyse bir yıldır gelişmiş askeri teçhizatla savaşıyor ancak Hamas'ı yok etme hedefine ulaşamadı. Siyonist rejimin bu acizliği ve başarısızlığı aynı zamanda ABD’nin bu rejimi destekleme ve bölgedeki politikalarını ilerletme konusundaki acizliği ve başarısızlığıdır. Direniş ekseni iyi durumda. İran direniş eksenini desteklemeye devam edecek.”

Irakçi ayrıca, “Siyonist rejim bizi savaşa sürüklemek için çok çaba harcadı ama başarılı olamadı. Bu rejimin Gazze ve Gazze dışındaki hain hedeflerine ulaşmasına izin vermeyeceğiz” dedi.