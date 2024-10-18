İran'dan ''Yahya Sinvar'' açıklaması: Kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı, Siyonist İsrail tarafından şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar için yazılı açıklama yayımlayarak, Filistin halkı, İslam ümmeti ve dünyadaki tüm özgürlüksever halklar için başsağlığı dileğinde bulundu.

Açıklamada, ''Yahya Sinvar, Siyonizm işgaline ve zulmüne karşı onurlu direniş ağacının bir dalıydı. O, tüm ömrünü, Filistin halkının hukuki ve insani haklarını savunmak ve onları işgal ve apartheid boyunduruğundan kurtarmak için onurla verdiği mücadeleyle geçirdi.'' ifadesi kullanıldı.

İşgal altındaki Filistin'de son 13 aydır soykırım planı kapsamında Filistinli liderlere ve seçkin isimlere yönelik düzenlenen suikast eylemlerinin şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, Siyonist İsrail’e kayıtsız şartsız destek veren ABD ve Batı ülkelerinin Siyonistlerin bu tür cinayetlerinde suç ortaklığı yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, ''Hiç şüphesiz mücahidlerin şehit edilmesiyle direniş düşüncesi ve mücadele sürecinde aksama yaşanmayacaktır. Tam tersine, onların şerefli ölümü, şehitlerin yollarının doğruluğuna güçlü bir vurgu olacak ve aynı zamanda onur ve özgürlük yolunun yol göstericisi ve direnişçiler için bir ilham kaynağı olacaktır.’’ denildi.

Geçtiğimiz ağustos ayında İsmail Heniyye'nin şehadeti sonrası Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığına seçilen Yahya Sinvar, soykırımcı İsrail ordusunun Refah'ta düzenlediği terör saldırısında şehit düştü.