İran’ın "Kevser" ve "Hüdhüd" uyduları yarın fırlatılacak

İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda “İran ile Rusya arasındaki bilimsel ve teknolojik iş birliğinin geliştirilmesinin devamında, İran yapımı 'Kevser' ve 'Hüdhüd' uyduları, 5 Kasım’da yerel saatle 02:48 Rus Soyuz uydu taşıyıcısıyla yörüngeye yerleştirilecek” diye kaydetti.

Kevser Uydusu

2019 yılında yapımına başlanan Kevser uydusu yüksek çözünürlüklü görüntü alma kapasitesine sahip ve tarım, doğal kaynaklar, çevre ile kriz yönetimi gibi alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Hüdhüd Uydusu

Hüdhüd uydusu ise karasal bağlantıların sınırlı olduğu uzak bölgelerde uydu iletişim ağları ve akıllı cihazlar için iletişim hizmetleri sağlamak amacıyla geliştirilmiş küçük boyutlu bir telekomünikasyon uydusudur.