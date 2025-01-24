Şehit Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatının son anlarında Siyonist rejim güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Taha, çocuklarının, Siyonist rejimin yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın şehit düşmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Siyonist rejim askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.