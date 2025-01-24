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24 Oca 2025 15:03

Şehit Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

Şehit Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta çıkan çatışmalarda şehit düşen eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın giydiği askeri yelek ve yaralı olarak son anlarını geçirdiği koltuk bulundu.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın hayatının son anlarında Siyonist rejim güçlerine karşı savaştığı evin sahibi Eşref Ebu Taha, konuya ilişkin bilgi verdi.

Ebu Taha, çocuklarının, Siyonist rejimin yıktığı evin enkazı altında kalan koltuğu, askeri yeleği ve yırtık elbiselerin bir kısmını büyük zorluklarla çıkardığını dile getirdi.

Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

Ateşkes anlaşmasının ilk iki gününde evinin kalıntılarının ziyaret yerine dönüştüğünü, burada çok sayıda Filistinlinin Sinvar'ın şehit düşmeden önce verdiği son savaşa tanıklık eden yeri incelemek için akın ettiğini belirten Ebu Taha, Sinvar'ın evinde "şehit düşmesinin" kendisi için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Sinvar'ın son anlarında oturduğu koltuk bulundu

Hamas lideri Sinvar, 16 Ekim 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta Siyonist rejim askerleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti.

News ID 1923742

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