İsrail ateşkesi bozdu; Gazze'de şehit ve yaralı sayısı 580'e ulaştı

El Cezire, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının arttığını ve bölgenin kuzeybatı kesimlerinde patlamalar yaşandığını bildirdi.

İsrail'e ait keşif uçakları ve savaş uçaklarının Gazze semalarında yoğun uçuş gerçekleştirdiği öğrenildi.

El Cezire muhabirinin aktardığına göre, bu saldırılarda çok sayıda kişi şehit düştü.

Bu arada Amerikan haber ajansı Axios, Siyonist rejim Başbakanlık Ofisi'nin, Gazze'de Hamas'a yönelik askeri operasyonların yeniden başladığını bildirdiğini aktardı.

Hamas'ın ABD'nin ateşkesi uzatma önerisini reddetmesinin ardından Tel Aviv saldırılarına yeniden başlama kararı aldı.

Öte yandan El Cezire, siyoist medyasına dayandırdığı haberinde, rejime bağlı hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi genelinde bir dizi saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail'in Kan televizyonu da Netanyahu ve Savaş Bakanı İsrael Katz'ın orduya Gazze'de Hamas'a karşı sert müdahalede bulunulması talimatını verdiğini duyurdu.

El Cezire ayrıca İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin kuzey, orta ve güneyinde Filistinlilerin evlerini ve çadırlarını bombaladığını bildirdi.

İsrail ordusu ve Şin Bet (İsrail iç güvenlik teşkilatı) da yaptığı açıklamada, "Siyasi otoritelerin emriyle Gazze'deki Hamas mevzilerine yoğun saldırılar başladı" ifadesini kullandı.

Şehit ve yaralı sayısı 580'e ulaştı

El Cezire, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 230'dan fazla Gazzeli'nin hayatını kaybettiğini, 350'sinin de yaralandığını bildirdi.

Haber ajansı, ilk belirlemelere göre saldırılarda hayatını kaybedenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğunu bildirdi.