BM Özel Raportörü: İsrail’e silah ambargosu uygulamanın zamanı geldi

Birleşmiş Milletler’in Filistin topraklarındaki insan hakları özel raportörü Francesca Albanese, İsrail’in İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Albanese, “Bir ülkeye yönelik askeri saldırı, diplomatik yolların tıkanması bahane edilerek meşrulaştırılamaz. Bu açık bir saldırıdır ve uluslararası hukukun ihlalidir” dedi.

Albanese, İsrail’in sadece Gazze değil, Lübnan ve İran’a yönelik askeri operasyonlarının da uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Raportör, İsrail’e yönelik silah ambargosu ve ticari anlaşmaların askıya alınması çağrısında bulunarak, “Artık İsrail’i destekleyen şirketler de hesap vermelidir” dedi.

İki gün önce yayımladığı kapsamlı bir raporda Albanese, 200 belgeye dayanarak 60’tan fazla ABD ve uluslararası şirketin İsrail’in işgal ve soykırım politikalarına doğrudan ya da dolaylı olarak katkı sağladığını ortaya koydu. Raporda adı geçen firmalar arasında Google, Microsoft, Amazon, IBM, Boeing, Volvo, Hyundai ve MIT Üniversitesi gibi dev isimler de bulunuyor.

Raporda bu şirketlerin İsrail ile yaptıkları anlaşmalar ve projeler yoluyla Filistin’deki insan hakları ihlallerine ortak oldukları vurgulanıyor.

Albanese, bu şirketlere İsrail ile bağlarını kesmeleri çağrısında bulundu ve aksi takdirde hukuki ve etik sorumlulukla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

