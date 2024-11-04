Bekayi: Siyonist Rejim'e sert yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Bekayi, "Geçen hafta, gazetecilere yönelik şiddetin sona erdirilmesi için Dünya Günü'ne denk geliyordu. Ne yazık ki, bu yıl boyunca gazeteciler, işgal altındaki topraklar ve Lübnan’da en ağır cinayetlere maruz kaldılar. Dünya kamuoyunu bilgilendirmek uğruna hayatlarını kaybeden tüm özgür ve cesur gazetecileri saygıyla anıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi ayrıca, geçen hafta diplomasi organının aktif olduğunu belirterek, Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Suudi Arabistan, Endonezya ve Katar dışişleri bakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Bekayi ayrıca Dışişleri Bakanı Irakçi'nin Pakistan'ı da ziyaret edeceğini ifade etti.

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