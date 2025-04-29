Çin Devlet Başkanı'ndan Pezeşkiyan'a taziye mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’a gönderdiği mesajda, Şehit Recai Limanı’nda meydana gelen olay nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirdi.

hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Şi, İran halkıyla dayanışma içerisinde olduklarını belirtti.

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas limanında cumartesi günü öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

Olaya ilişkin bilgi veren Hürmüzgan Valisi Muhammed Aşuri, “Can kaybı sayısı 70’e ulaştı. 22 kişi hâlâ kayıp ve 22 kişinin cenazesi ise tanınamayacak durumda,” açıklamasını yaptı.