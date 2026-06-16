Hizbullah Lideri: İran şeref ve onurun sembolü

Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'a hitaben kaleme aldığı mektupta, İran'ın Lübnan ve direnişe yönelik tutumuna ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Şeyh Naim Kasım'ın mektubunda, İran'ın İsrail rejimini tüm cephelerde—Lübnan dahil—askeri operasyonları derhal ve kalıcı olarak durdurmaya zorlayan mutabakat zaptının ilk ve en temel maddesini hayata geçirdiği vurgulandı.

"İran, Tek ve Etkili Umut Işığı Oldu"

Kasım'ın, İran'ın bu tutumunu "tek ve etkili umut ışığı" olarak nitelendirdiği ve bunun tüm dünyaya İran'ın hak, direniş ve mazlumların yardımcısı olduğunu kanıtladığı belirtiliyor. Mektupta, eğer diğer ülkeler de İran'ın yolunu izleseydi, ABD ve İsrail'in bu kadar küstahlık yapamayacağı ve Siyonist işgalin Filistin toprakları ve Kudüs üzerinde bu kadar ağır bir yük oluşturmayacağı ifade edildi.

"İran Her Şeyi Verdi, Hiçbir Şey İstemedi"

On4 Haber'de yer alan bilgiye göre; Kasım'ın mektubunda, Hizbullah'ın İran hakkındaki geleneksel söylemini yinelediği ve "İran'ın Hizbullah'a, direnişe ve Lübnan halkına her şeyi verdiğini, ancak hiçbir şey istemediğini" belirttiği aktarılıyor. İran'ın, Lübnan'ın topraklarını özgürleştirme gücüne, toplumun yaralarını sarma çabasına ve seçimlerine saygı duyduğu için yardım ettiği vurgulandı.

"İran Kendi Kanıyla Karşılık Verdi"

Mektubun en dikkat çeken bölümlerinden birinde, İran'ın Beyrut'un güney banliyösü Dahiye'nin bombalanmasına kendi kanıyla karşılık verdiği ve Siyonist rejimle savaşarak ağır sonuçlara katlandığı belirtiliyor. Kasım'ın, "İran, onur ve şeref sembolüdür" dediği kaydediliyor.

Liderlere ve Kurumlara Teşekkür

Kasım'ın mektubunda, Hizbullah, İslami Direniş, Lübnan halkı ve şehitler adına—başta Seyyid Hasan Nasrallah olmak üzere—Galibaf ve müzakere ekibine, özellikle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye teşekkür ettiği aktarılıyor.

Kasım ayrıca, teşekkürlerinin İslam Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'e, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, Devrim Muhafızları Ordusu'na, orduya, seçkinlere ve tüm resmi ile halk kurumlarına iletilmesini talep etti. Devrim Muhafızları'nı "parlak bir güç" olarak nitelendiren Kasım'ın, bu kurumun kararlılığıyla denklemleri değiştirdiğini belirttiği ifade ediliyor.

İran Halkına Özel Teşekkür

Kasım'ın mektubunda, İran halkına özel bir teşekkür bölümü ayırdığı ve İran'ın çeşitli kentlerindeki meydanlarda halkın direniş ve Lübnan halkı için canlarını feda etmeye hazır olduğunu haykırdıklarını gördüklerini ve duyduklarını belirttiği kaydediliyor.



