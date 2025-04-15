Umman, müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yapacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turunun nerede yapılacağına ilişkin iddiaları reddederek, "Yapılan istişareler sonucunda, Muskat'ın 19 Nisan’da yapılacak olan bu görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesi kararlaştırıldı” dedi.

Bekayi, “Bu müzakerelerin ilk turunda Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD heyetleri arasındaki sözlü ve yazılı mesaj alışverişi yapmaktan sorumluydu” ifadesini kullandı.