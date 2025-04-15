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15 Nis 2025 07:32

Umman, müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yapacak

Umman, müzakerelerin ikinci turuna ev sahipliği yapacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, İran ile ABD arasındaki dolaylı müzakerelerin ikinci turuna da Maskat'ın ev sahipliği yapacağını duyurdu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile ABD arasında yapılacak dolaylı müzakerelerin ikinci turunun nerede yapılacağına ilişkin iddiaları reddederek, "Yapılan istişareler sonucunda, Muskat'ın 19 Nisan’da yapılacak olan bu görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesi kararlaştırıldı” dedi.

Bekayi, “Bu müzakerelerin ilk turunda Umman Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD heyetleri arasındaki sözlü ve yazılı mesaj alışverişi yapmaktan sorumluydu” ifadesini kullandı.

News ID 1926033

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