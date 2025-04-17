Erakçi: Ajansın İran'a karşı net bir tutum sergilemesi gerekiyor

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi İranlı yetkililerle görüşmek için dün Tahran'a geldi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi dün akşam Rafael Grossi'yi kabul etti.

İran'ın uluslararası hukuki yükümlülükler çerçevesinde Ajans ile etkileşim ve işbirliğini sürdürme yönündeki politikasını ve kararlılığını hatırlatan Erakçi, Ajansın bazı tarafların haksız baskılarından etkilenmeden, görev ve sorumlulukları çerçevesinde mesleki ve teknik rolünü oynamasının gerekliliğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı ayrıca, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik tehditler konusunda net ve şeffaf bir tutum benimsemesi gerektiğini vurguladı.